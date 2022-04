Recherche zum Film

Ein mit Fingerfarbe verzierter Sarg. Würdevoll und individuell, auch mal unkonventionell kann eine Beisetzung sein. Die Bestatterinnen wollen den Tod enttabuisieren.

Die Bestatterinnen haben eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin absolviert und scheuen den Tod nicht. So nehmen sie Hinterbliebenen die Berührungsängste und rücken auch alte Rituale wieder in den Vordergrund. Sie ermutigen Angehörige, beim Waschen und Ankleiden der Verstorbenen dabei zu sein. Sie binden sie aktiv in die Gestaltung einer Beisetzung ein und ermöglichen auch unkonventionelle Rituale: Mit einem Schnaps an der Grabstelle auf die Verstorbenen anzustoßen, den Sarg mit Fingerfarbe oder anderweitig zu verzieren. All diese Bausteine helfen, den Tod zu begreifen und legen den Grundstein für die Trauerarbeit, davon sind sie überzeugt.