Recherche zum Film

Mir wurde zuhause früh vorgelebt, dass es gesund ist, Vollkorn zu essen, und darauf versuche ich heute noch zu achten. Was es aber konkret bedeutet, das ganze Korn zu essen, hat mir erst der Dreh in der Mühle von Familie Eiling klar gemacht. Die Walzenstühle der Mühle trennen das, was eigentlich zusammengehört: Den hellen Mehlkörper von den Schalenteilen. Gerade in den dunklen Randschichten stecken all die wertvollen Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe – sie nicht zu essen, macht so gesehen keinen Sinn. Und doch wird ein Großteil der Schalenteile aussortiert, wandert in die Produktion für Tierfutter. Die Nachfrage ist nicht da, Vollkornbrote machen nur gut zehn Prozent des deutschen Brotmarktes aus.