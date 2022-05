Recherche zum Film

Von Anfang an war klar, dass es in unserem Film nicht nur um Orte gehen soll, die aufgrund ihrer Lage in Flusstälern als gefährdet gelten. Auch Großstädte sind schon eine ganze Weile betroffen – im Juli 2014 ging zum Beispiel die Innenstadt von Münster in einer, bis dahin unvorstellbaren Sintflut unter. Ein Ereignis, das sehr deutlich machte, wie dringend sich auch Städte schützen müssen, die nicht an größeren Flüssen liegen.