Recherche zum Film

Quelle: arte

Eine Auszeichnung der Zeitschrift Canadian Immigrant ehrt zum Beispiel medienwirksam jedes Jahr 25 Top-Einwanderer, die sich besonders für Integration und die kanadische Gesellschaft einsetzen. Einer von ihnen ist Tareq Hadhad. Er floh mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Drei Jahre verbrachte die Familie verzweifelt in einem Flüchtlingslager im Libanon. Sie stellten Aufnahmeanträge an über 15 Länder, nur Kanada wollte sie haben. Mit Hilfe der Einheimischen konnten die Hadhads in ihrer neuen Heimat, der kanadischen Kleinstadt Antigonish, eine Schokoladenfabrik gründen. Sie nannten ihre Marke: ”Peace by Chocolate”. Schoko-Stück für Schoko-Stück Vorbehalte gegen Geflüchtete abbauen und so gesellschaftlichen Frieden stärken – das ist ihre Mission. Dafür bekommen sie sogar Anerkennung durch den kanadischen Premierminister Justin Trudeau.