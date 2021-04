Recherchen zum Film

Auf eine mögliche Idee stießen wir beim französischen Unternehmen „easymile“. Das baut elektrisch betriebene Kleinbusse, die technisch gesehen autonom fahren können. Die Fahrzeuge bekommen eine Strecke programmiert und fahren sie selbstständig ab. Wir haben uns diese Busse in Barkabystaden in Schweden angesehen, wo sie bereits im autonomen Alltagseinsatz sind, aber zur Sicherheit immer noch mit einem als Aufpasser, der notfalls eingreifen könnte. Außerdem haben wir mit Entwicklern in Toulouse gesprochen, die uns auf ein interessantes Modellprojekt verwiesen: auf dem „Greentec-Campus“ in Enge-Sande (Schleswig-Holstein) fahren jetzt schon Busse vollautonom, d.h. ohne Fahrer an Bord. Was kaum jemand weiß: Deutschland wird 2021 als erstes Land einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der autonomen Verkehr ermöglicht und regelt. Genau das könnte nicht nur Städte, sondern auch Dörfer eines Tages verbinden: Den Bus per App vorbestellen, autonom und elektrisch zur nächsten Einkaufsgelegenheit hin und wieder zurück.