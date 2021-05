Dass auch in der Großstadt Heilpflanzen in großer Zahl wachsen, oft völlig unbeachtet, war mir neu. Wir entschlossen uns, für den Film eine Kräuterwanderung zu begleiten. In Annika Krause und Thorben Stieler von „Kruut“ fanden wir zwei Protagonisten, deren Mission es ist, vergessene Schätze wieder bekannt zu machen. Denn vieles, was wir für Unkraut halten, hat einen großen Wert. Brennnesseln etwa sehe ich jetzt mit anderen Augen.