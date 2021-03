Recherchen zum Film

Bei der Recherche zu den Eiern landeten wir natürlich auch beim Thema Essen. Das Ei ist mit eine der Lieblingsbackzutaten der Deutschen. Sie kommt gerade zu Ostern in die traditionellen Backwaren wie Osterbrot, -zopf oder -hase. Für uns ist es selbstverständlich, diese Spezialitäten zum Osterbrunch und Osterkaffee im Kreis unserer Familien und Freunde zu genießen. Doch die meisten von uns kennen Menschen, die auf Eier, aber auch auf Weizen verzichten müssen oder möchten - weil sie vegan leben oder eine Unverträglichkeit haben. Eine von ihnen ist Katharina Böttger. Sie hat Zöliakie, eine schwere Form vom Glutenunverträglichkeit, an der fast eine Million Menschen in Deutschland leiden. Sie wollte weder im Alltag noch an Feiertagen auf die traditionellen Bachwaren verzichten und hat gemeinsam mit Rena Wiese die Backmanufaktur Echt Jetzt in München gegründet. Das Besondere daran ist: Hier wird 100% glutenfrei gebacken. Sie verwenden bevorzugt Reis-, Buchweizen- oder Hirsemehl, aber auch die anderen Zutaten wie Hefe oder Ei werden ersetzt. Oftmals mit Alternativen, die schon unsere Großmütter kannten, die aber durch die Industrialisierung unserer Lebensmittel in Vergessenheit geraten sind. So wird anstatt Eiern ein Leinsaat-Wasser-Gemisch als Bindemittel eingesetzt, und Hefe stellen die Bäcker*innen selbst her: aus Rosinen. Die Reaktionen der Kundinnen und Kunden zeigen, wie groß der Bedarf nach neuen Backinnovationen ist. Viele kaufen in der offenen Ladenbäckerei in der Maxvorstadt ein, und viele bestellen online. Das Internetgeschäft boomt. Wir waren dabei, als in der Backmanufaktur eine Versuchsreihe für die Festtage gestartet wurde. Der erste Test ging ganz schön daneben, das fanden nicht nur wir, auch die Bäckerinnen und Bäcker kritisierten ihren Versuch schonungslos. Es wurde so lange experimentiert, bis eine moderne Lösung für traditionelle Lieblingsgebäcke gefunden war.