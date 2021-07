Besser essen

Und dann kam der Zufall. Kurt las von einem Forschungsprojekt junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Sie arbeiteten im Auftrag des deutschen Umweltministeriums daran, den Landverbrauch und das Konsumverhaltens in den europäischen Ländern zu analysieren und beide Aspekte – Land und Konsum – miteinander in Beziehung zu setzen. Eine unglaublich aufwändige Arbeit des Instituts für Ökologische Ökonomie: Sie mussten riesige Mengen an internationalen Rohdaten, Handels- und Produktionsstatistiken verarbeiten. Kurt war elektrisiert und hat einfach zum Hörer gegriffen und angerufen: „Wollt Ihr für uns ausrechnen, wie groß die Ackerfläche ist, die wir in Österreich im Durchschnitt pro Person für unsere Art zu essen benötigen?“ Sie sagten ja! Ein großes journalistisches Glück, denn so öffnete sich für uns ein neuer überraschender Zugang: Es sollte ein Feld entstehen, das mit den unterschiedlichsten Früchten, Getreiden und Pflanzen sichtbar macht, was durchschnittlich auf unseren Tellern landet – unabhängig davon, ob wir es selbst direkt konsumieren oder an Tiere verfüttern, die wir danach essen.