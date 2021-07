Recherchen zum Film

In unserem Film befassen wir uns auch mit der Frage, wie nachhaltiges Zubehör für unsere Haustiere aussehen kann. Gerade ihr Spielzeug ist oft sehr günstig – und gleichzeitig besonders umweltschädlich, schadstoffhaltig und gesundheitsgefährdend. Denn anders als bei Kindersachen gibt es für Tierspielzeug keinerlei Richtlinien. Es tut also auch unseren Vierbeinern gut, wenn wir beim Kauf nach Alternativen schauen. Auf unserer Suche landeten wir bei der Pharmazeutin Joana Fokuhl an der Ostsee. Sie stellt Haustierzubehör wie Bälle, Leinen und Decken aus regionaler Schurwolle her. Für unseren Film durften wir die 41-Jährige zu einer Schäferin begleiten, von der sie die Naturfasern bezieht und haben anschließend erlebt, wie sie in Handarbeit ihre Produkte fertigt.