Paartherapie für Mensch und Natur

Zeitgleich mit dem Dreh für diesen Film zog ich in eine Wohnung mit Garten. Und auf einmal machte ich mir Gedanken über Magerbeete, ob die schönen Pflanzen aus dem Baumarkt wirklich heimisch sind und ob mein Garten genug Lebensräume und Nahrung bietet. Es hatte Klick gemacht. Und von jetzt auf gleich achtete ich viel mehr auf meine Umgebung, auf die Wiesen, Felder, Gärten und Wälder. Achtete auf Vielfalt und darauf, wenn sie fehlt. Auf steinige und erdige Böden. Auf begradigte und wilde Flüsse. Ich nehme nun Spuren von Wildnis um mich herum wahr – oder auch wenn sie fehlen. Und genau das ist es, was ich aus den Recherchen für diesen Film mitgenommen habe und was in all seinen Geschichten eine Rolle spielt: Wir müssen der Natur auch in unseren Köpfen mehr Raum geben – sie wahrnehmen mit all ihren Facetten und aufmerksamer dafür sein, was sie braucht. Und vor allem braucht sie Platz. Wir brauchen Platz für mehr Wildnis.