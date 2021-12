Recherchen zum Film

Um die Schafe vor Larvenbefall zu schützen, wenden viele Schäfereien immer noch das so genannte Mulesing an. Dabei werden den Schafen große Hautstücke im Schenkel- und Schwanzbereich herausgeschnitten. Das glatte, vernarbte Gewebe soll vor Parasiten schützen. Der Eingriff geschieht meist ohne Betäubung bei vollem Bewusstsein. In Deutschland ist Mulesing verboten. Doch welchen Nutzen hat ein Verbot, wenn die Wolle in den Pullovern, die wir tragen, trotzdem von Mulesingfarmen kommt? In Australien ist das betäubungslose Mulesing weit verbreitet. Laut der Tierschutzorganisation 4 Pfoten kann nur bei vier von 28 Merinostrickwollemarken in Deutschland davon ausgegangen werden, dass die Wolle zu großen Teilen mulesingfrei ist.