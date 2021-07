So bin ich auf Vorreiter:innen gestoßen, die den Blickwinkel auf den berüchtigten „Klima-Killer“ verändern: „Carbon Capture and Utilization“ lautet der Fachbegriff, das bedeutet CO2 einfangen und den Kohlenstoff daraus verwenden - selten auch „Carbon Capture and Recycling“ genannt. Der Clou ist, in CO2 einen Rohstoff zu sehen und ihn im Sinne einer Kreislaufwirtschaft innerhalb von Industrieprozessen nutzbar zu machen. Tatsächlich ist diese Idee nicht primär aus Klimaschutzgründen entstanden. Diese Forschung kam in dem Bewusstsein in Gang, dass fossile Rohstoffe endlich und Alternativen zukünftig immer wichtiger sind. Warum also nicht CO2 verwenden, um erdölbasierte Bausteine zu ersetzen? Ein klimaschädliches Abgas wird so zu einem wertvollen Rohstoff! Und dieses CO2 muss noch nicht mal aus der Luft gefiltert werden, sondern wird gleich von Industrien abgeführt.