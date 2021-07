Lisa Müller-Haude (links) und Franziska Meier (rechts) von der Studentengruppe Collegium Academicum beim Aufbau einer Schiebewand.

Quelle: ZDF/Cordula Stadter

Bei dem zweiten Preistreiber, Bauvorschriften, gestaltete sich die Recherche etwas schwieriger. Wir wussten zwar, dass die Vorschriften in den Niederlanden vor etwa zehn Jahren entschlackt wurden, und man damit dort günstiger bauen kann. Trotzdem konnten wir erst mal nur Beispiel finden, bei denen die Wohnungen eher schickes Eigentum und nicht wirklich „bezahlbar“ waren. Wir suchten also nach „geförderten“ Wohnungsbauprojekten. Johannes klopfte jedes Beispiel mit Experten ab, inwiefern die Baukosten in den Niederlanden wirklich günstiger sind als in Deutschland. Schließlich landeten wir beim deutsch-niederländischen Architekturbüro „De Zwarte Hond“, die in Groningen auf einem ehemaligen Arbeiterquartier „geförderte“ Wohnungen bauen. „Sozialwohnungen“, erklärte mir der Architekt, sei nicht mehr politisch korrekt. Sie wollen ja gerade Bewohner aus allen sozialen Schichten, also eine Durchmischung des Viertels. Und: die Architekten wollen möglichst einfach bauen, um Kosten zu sparen. Also keine Keller und Tiefgaragen, Laubengänge ersetzen Treppenhäuser und in den Wohnungen viel Sichtbeton. In Holland herrscht also eine andere Wohnkultur, von der wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden können.