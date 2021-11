Recherchen zum Film "Bananen aus Bayern?"

Wir diskutierten darüber, ob exotische Früchte überhaupt immer vom anderen Ende der Welt kommen müssen? Tanja Reinhard hörte vom Tropenhaus „Klein Eden“ in Kleintettau in Bayern. Tropenfrüchte bei uns in Deutschland professionell anbauen? Was für ein Quatsch, dachte sie zuerst. Dann begann sie zu recherchieren und merkte: Kleintettau hat auch etwas von einem gallischen Dorf. Im kühlen Frankenwald haben Carl-August Heinz von der Glasfabrik Heinz, der ehemalige Bürgermeister Hans Kaufmann und Andere erfolgreich an einem Strang gezogen und die bayerische Regierung überzeugt, in das Projekt zu investieren.