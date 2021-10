Wieso anderer Umgang mit Fisch

Neben dem Handel mit Fischen aus dem Meer hat sich eine boomende Lachs-Aquakulturindustrie entwickelt. Über die Auswirkungen auf die Ökosysteme in den Ozeanen der Welt wurde in den vergangenen Jahren viel berichtet. Es hat sich unter Fischfans herumgesprochen, dass die Lachse in großen Netzkäfigen im Meer gemästet werden und dabei Exkremente, Parasiten oder Medikamentenreste den Ozean belasten. Eine neue Lösung für das Problem: Lachszucht an Land bringen! Und zwar im großen Stil in riesigen Hallen. So ein “Gewächshaus für Fische“ steht in Hirtshals, wo wir drehen durften. Beeindruckend: Unter dem gleichen Dach reinigen Mikroorganismen in separaten Becken das Wasser aus den Fischtanks – ein Kreislaufsystem, das wenig Wasser verbraucht. Aber die Fütterung bleibt eine Herausforderung. Wir leisten es uns, in Lachs-Aquakulturen 3 kg tierische Proteine aus Fischmehl und Fischöl zu verfüttern, nur um am Ende 1 kg Lachs essen zu können. Dafür entnimmt die industrielle Fischerei dem Ozean tonnenweise Schwarmfischarten, wie Sprotte, Sandaal oder Sardinen.