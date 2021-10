Zurück zur Natur

Modellprojekt Watzmannhaus: Für eine Studie zur Nachhaltigkeit auf Alpenhütten stehen auch die Wassertanks im Fokus von Roman Ossner (Deutscher Alpenverein) und Geografin Jutta Kister von der Universität Innsbruck (r.).

Bevor ich mich für den Film ausführlicher mit der Frage auseinandersetzte, kam ich bei einer Wanderung im Nationalpark Berchtesgaden an einem Bartgeier-Infostand vorbei. Zwei Mitarbeiterinnen boten mir an, die frisch ausgewilderten Bartgeier durch ein Fernrohr zu beobachten. Der Anblick der Jungtiere beeindruckte mich tief – hier saßen die ersten Bartgeier, die seit ihrer Ausrottung vor mehr als 100 Jahren ihre Kreise über dem Nationalpark ziehen werden. Wie zeit- und arbeitsintensiv die Auswilderung für alle Beteiligten ist, und wie viel Leidenschaft dahintersteckt, lernte ich bei den Dreharbeiten. Noch steht das Projekt in Deutschland am Anfang, aber zusammen mit anderen Alpenländern helfen Menschen dabei, eine Wunde zu heilen, die der Mensch der Natur zugefügt hat.