Begesiterung für Tee

Selbstverständlich wollten wir auch Asien in einem Film über Tee berücksichtigen, und so fanden wir den mit der deutschen Klimaorganisation atmosfair kooperierenden „Jalinga Tea Estate“ in Assam, der versucht, klimaneutral Tee zu produzieren. Ketan Patel, Eigentümer des Teegartens in 3. Generation, ist ein Visionär, der etwa Pflanzenreste zu Brennpellets verarbeiten lässt, um damit Teeblätter zu trocknen - anstelle durch die Verbrennung von Steinkohle, so wie es in Assam traditionell üblich ist. Unser Plan: eine deutsche Mitarbeiterin von atmosfair zu begleiten, die im April nach Assam reisen wollte. War es zum Jahresanfang noch relativ ruhig in Indien, überschlugen sich die Ereignisse ab Frühjahr. Auch wenn der abgelegene Jalinga Teegarten in Assam selbst Gott sei Dank nicht schwer von Covid-19 getroffen war, war an Einreisen nicht zu denken. Immer wieder verschoben sich die Drehtermine, Ketan Patel beantwortete geduldig -zig Mails, und schließlich konnten wir einen engagierten Kollegen aus Assam, Pankaj Baral Chetry, gewinnen, die Filmarbeiten zu übernehmen.