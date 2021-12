Kolumbien - Eine goldrichtige Reise

Denn das Haus des jungen „Minero“ war nur über eine Seilbahn zu erreichen. Mit einem kräftigen Ruck ging es los, und es dauerte etwa fünf Minuten bis zur anderen Seite des moorhaltigen Tals. Höhenangst war hier fehl am Platz, denn wir schwebten auf 80 Metern Höhe – ohne Absicherung. Immer wieder kamen wir auf unserer Reise an kleineren Verarbeitungsanlagen vorbei, so genannten „Plantas“. Weltweit wird Gold zu 98 % aus konventionellem Kleinbergbau gefördert. Das heißt vor allem eins: Gefährliche Chemikalien wie Cyanid und Quecksilber kommen zum Einsatz. Wir durften an so einer Mine drehen und zeigen, wie aus dem Erz Gold gewonnen wird.