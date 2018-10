Unsere Partner

„Wir fragten uns, warum all diejenigen, die täglich an Lösungen arbeiten, so selten auf Seite 1 zu finden sind“, beschreiben die „Perspective Daily“ Gründer, Maren Urner und Han Langeslag, ihre Gründungsmotivation. Im Dezember 2015 starteten sie eine Crowdfunding-Kampagne um ihre Vision vom hintergründigen konstruktiven Journalismus zu realisieren. Sie fanden viele Unterstützer, Menschen, die sich eine Berichterstattung wünschten, die sich nicht an einzelnen Ereignissen orientiert, sondern an den wirklichen dringenden Problemen der Menschheit.