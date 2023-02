Die neue Weltordnung - Wie umgehen mit China?

Der Chinaexperte und Journalist Frank Sieren nimmt in seinen Büchern und Publikationen gern bewusst die Perspektive Chinas ein, um seinem westlichen Publikum zu verdeutlichen, welches Welt- und Menschenbild das Land der Mitte beherrscht, und in welchen Punkten es von unserem europäischen Denken abweicht. Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie die weltweite Expansion Chinas sind die zentralen Themen seiner Schriften wie z.B. in seinem jüngsten Buch Shenzhen – Zukunft Made in China. Er publiziert und publizierte u.a. für deutsche Zeitungen wie Süddeutsche, Zeit, Spiegel oder das Handelsblatt.



Frank Sieren wurde 1967 in Saarbrücken geboren und studierte Politikwissenschaften in Trier und Berlin. Schon seit 1994 lebt der Journalist und China-Erklärer mit seiner Familie in der Volksrepublik. Und er ist auch als Filmautor tätig: Für das deutsche Fernsehen drehte er eine Reihe von Dokumentationen, die sich mit China und dem asiatischen Raum beschäftigen.

