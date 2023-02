Was bedeutet der Aufstieg Chinas für uns in Europa? Weltpolitisch betrachtet geht gerade eine Epoche zu Ende, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte. In den vergangenen Jahrhunderten hat dem Westen der Tisch gehört, an dem diese Regeln vereinbart wurden, und wir haben entschieden, wer dort sitzen darf. Erst waren es die Europäer als Kolonialmächte, dann haben Mitte des 20. Jahrhunderts die US-Amerikaner die Führung übernommen.