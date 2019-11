Deutschland verändert sich: Zukunftsvisionen

Wir rücken zusammen in Zeiten der Verunsicherung, sagt Zukunftsforscher Horst Opaschowski. Der Familiensinn wächst wieder, auch der Gemeinsinn. Es entstehen neue Formen des Miteinanders. Soziale Tugenden sind wieder im Kommen. Sich gegenseitig helfen ist "in". Im letzten Teil des Schwerpunkts "Deutschland verändert sich" stellt "sonntags" Fragen an unsere Zukunft.