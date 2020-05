Am Beispiel der Lüneburger Heide, des Heidekreises, zeigt "sonntags", wie Menschen mit der Corona-Gefahr umgehen:



Der junge Leiter eines Supermarktes mit seiner Frau, deren Arbeit nun zu den systemrelevanten Berufen zählt. Die Apothekerin, der auf einmal wichtige Medikamente und Mittel fehlen. Die Ärztin, die weiß, was auch auf dem Land ihren Patienten drohen kann. Die Pflegeleiterin eines kleinen Altenheims, die sich um ihre Senioren sorgt. Und der 35-jährige Pfarrer, der erst vor drei Monaten die Stelle angetreten hat und der nun, in der Stunde der Not, seinen Gemeindemitgliedern nur schwer begegnen kann.



Im Wochenabstand hat "sonntags" diese Menschen besucht - eine Chronik in Krisenzeiten.