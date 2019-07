EXTRA - Eis

Dabei war Eis einst eine Delikatesse für die Begüterten. Die Chinesen sollen die ersten gewesen sein, die vor 5.000 Jahren unterirdische Eislager anlegten, damit der kaiserliche Hof Eiswürfel für Getränke hatte. Der griechische Mediziner und Gelehrte Hippokrates empfahl Eis sogar als Medizin - gegen Bauchweh. Wie Eis unser Leben im Sommer prägt, welche Unterschiede es gibt und was gutes Eis ausmacht, darum geht es in diesem „sonntags-EXTRA“.



Andrea Ballschuh ist bei zu Gast bei „Das Eis“ in Frankfurt, einer Eisdiele und -manufaktur, deren Produkte sowohl „bio“ als auch fair gehandelt sind und klimaneutral produziert werden. Dort trifft sie den Gründer Florin Mayr.