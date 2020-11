Familien im Corona-Jahr

Was ist schwer, was bleibt auf der Strecke? Was hat sich trotz allem positiv entwickelt? "sonntags" zieht Bilanz und fragt, wie es Familien in Deutschland im Corona-Jahr 2020 ergangen ist, wie sich die Dinge entwickelt haben und welche Perspektiven sich auftun. Dabei stehen nicht nur Eltern und ihre Kinder im Blickfeld, sondern auch Großeltern und andere Verwandte sowie Freunde.