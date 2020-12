Faszination Kloster

In der Abtei Niederaltaich fanden in den 1960er-Jahren die ersten Einkehrtage statt. "sonntags" fragt, was die Menschen an einem Kloster und dem Leben dort anzieht. Einige Klöster versuchen, ihr Angebot zu Weihnachten und in der Corona-Zeit aufrechtzuerhalten.



Das Magazin zeigt Menschen, die auf unterschiedliche Weise fasziniert sind. Zum Beispiel Ines Papendieck, eine berufstätige Frau und alleinerziehende Mutter, die "Kloster auf Zeit" in der Abtei Niederaltaich für sich entdeckt hat. Oder Frater Symeon, der im Februar 2020 dort das Noviziat begonnen hat, die offizielle Ausbildungszeit eines Ordensbruders.