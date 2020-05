Glauben in Zeiten der Pandemie

Gesellschaft | sonntags - Pfarrer Carsten Leinhäuser ist "Vaticarsten"

Carsten Leinhäuser ist katholischer Priester in der Pfarrei Heilig Kreuz im Bistum Speyer. Zurzeit ist seine Kirche in Winnweiler geschlossen. Stattdessen bietet der kreative Pfarrer Wortgottesdienste über die sozialen Medien an.