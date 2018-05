Gesellschaft | sonntags - Glauben Sie an Wunder? (4/6)

Johanna, 20: "Ich finde es schwierig zu sagen, ob ich an Wunder glaube. In jeden Fall hat das meiner Meinung nach nichts mit Gott oder Religion zu tun. Trotzdem sagt man oft ‚Das ist ein Wunder‘. Ich würde es in so einer Situation vielleicht eher Schicksal oder Zufall nennen."