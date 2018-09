Spuren in der Seele

Ballschuh: Unser Alltag ist so schnell und hektisch geworden, viel zu viele Menschen vergessen dabei sich selbst und das, worauf es am meisten ankommt. Es ist wichtig, dass sie in ihrer Hektik zwischendurch mal gebremst werden und gezeigt bekommen "Schau mal hier hin, das könnte dir gut tun! Schalte doch mal ab, setze dich hin und lass dich zum Nachdenken und Innehalten anregen. Vielleicht ist etwas für dich dabei, das dir gut tut". Die Sendung ist wichtig, weil sie zeigt, dass es in diesem Land doch viele Menschen gibt, die sich für Andere einsetzen. Und damit regen sie vielleicht an, es nachzumachen. Die Sendung ist wichtig, weil sie auch vielen zweifelnden Gläubigen vielleicht eine andere Perspektive zeigen kann, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. "sonntags" wagt es, auch kritische Themen in der Kirche anzufassen und so zu transportieren, dass selbst Zuschauer, die nicht gläubig sind, etwas für sich mitnehmen können