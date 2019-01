ZDF: Was gefällt Ihnen an der Sendung "sonntags"?

Michael Sahr: Die besondere Qualität der etwa fünf Beiträge pro Sendung. In den Nachrichten können sie jeweils nur die tagesaktuelle Facette einer Person abbilden. Bei „sonntags“ hingegen bleibt der Mensch als Ganzes erhalten. Im Grunde ist jeder Beitrag eine individuelle Antwort auf die Frage, was im Leben wirklich zählt.