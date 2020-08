Missbrauch begegnen

Wer meldet sich beim staatlich eingerichteten "Hilfetelefon sexueller Missbrauch". Wer nimmt am anderen Ende der Leitung den Hörer ab? Wie wird praktisch geholfen? Zudem: Was bringt beispielsweise das Präventionsprogramm der Berliner Charité, "Kein Täter werden"?



Der international erfolgreiche Fotograf Michael Reh hatte niemand, der ihm als Kind zuhörte. Ja schlimmer noch: Als er sich in seiner Not als Sechsjähriger seinen Eltern anvertraute, schickten die ihn zum Psychiater, sperrten ihn in ein Kinderheim - verächtlich gemacht als "schwarzes Schaf" der Familie. Heute weiß Reh, er brach in den Siebzigern ein doppeltes Tabu, er sprach über den Missbrauch und benannte eine Frau als Täter – seine Tante.