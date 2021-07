Sommerfrische ganz anders – unterwegs in Südostbayern

In der Sendung lernt der Moderator in und im Umland von Burghausen interessante Menschen kennen, die in dieser kleinen Stadt leben, aber überhaupt nicht provinziell sind. Letztlich geht es in diesem "sonntags" darum, wie man auch in diesen unruhigen Zeiten die schönsten Tage des Jahres nutzen kann, um sich im Urlaub selbst zu finden.