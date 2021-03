Verantwortlich wirtschaften

Wie geht es Ihrer Regionalwert AG, mit welchen Herausforderungen haben Sie derzeit zu tun?



Wir merken deutlich, dass die Themen, die die Regionalwert AG schon immer bearbeitet, jetzt plötzlich mehr denn je gefragt sind. Unsere Betriebe der Landwirtschaft und der Vermarktung arbeiten unter Hochdruck die Nachfrage nach regional produzierten Lebensmitteln decken zu können. Aber auch das Grundkonzept der Regionalwert AG, die Erstellung kompletter regionaler Wertschöpfungsketten zur Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Nahrungsmitteln wird plötzlich zum Topthema. Wir haben hierzu schon lange vorgearbeitet und haben viel Wissen und Erfahrung zu resilienten regionalen Wertschöpfungsräumen aufgebaut.



Wie schätzen Sie die Entwicklung globaler Liefer- bzw. Wertschöpfungsketten ein?



Ich sah die Entwicklung als Praktiker in der Landwirtschaft schon länger kritisch. Ich bin kein Globalisierungsgegner, ich kritisiere nur die unüberschaubaren Verhältnisse die sich entwickelt haben. Die fehlenden Informationen, wie die Lieferwege sind, ist das eigentlich problematische. Nicht nur in Bezug auf die Endprodukte selbst, sondern der Produktionsmittel, wie Saatgut, Dünger Arbeitskraft. Hier sind Risiken entstanden, die man nicht betrachtet und bewertet hat. Selbst ein regional produziertes Produkt, wie ein Kohlrabi besteht aus über zehn global zugelieferten Einzelkomponenten.



Inwiefern ist das Konzept des „regionalen Wirtschaftens“ momentan von Vorteil und ist es ein Modell für alle Länder dieser Welt?



Ich halte die regionale Ernährungssouveränität als erstrebenswertes Ziel für alle Regionen der Welt. Dies muss man aber organisieren, denn dazu braucht man viel Wissen über die Funktionsweise von Wertschöpfungsketten und man braucht vor allem viel Informationen über die qualitativen und quantitativen Leistungen der Landwirtschaft jetzt und daraus ableitend, wie sie in Zukunft aufgebaut werden sollen. Mit unserer Regionalwert Nachhaltigkeitsanalyse und der Regionalwert Nachhaltigkeitsbilanzierung haben wir dazu wichtige Methoden und Instrumente entwickelt.