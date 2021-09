Zwischen Fake und Fakten

"Deep Fake" ist nur eine dieser Manipulationsmethoden, die Politikern Aussagen in den Mund legen, die sie nie gemacht haben. Hinzu kommt - immer öfter stecken Menschen in einer Art Echokammer fest, so die Kommunikationsexpertin und Autorin zahlreicher Bücher, Ingrid Brodnig. Immer mehr glauben nur, zu wissen, während sie tatsächlich Verschwörungstheoretikern auf den Leim gehen. Was tun, wenn selbst in der eigenen Familie sachlicher Diskurs nicht mehr fruchtet, die Fronten sich verhärten?



Mit handfesten Tipps zum praktischen Vorgehen sowie einer inzwischen erfolgreich erprobten App für Schüler, mit der sie sich unabhängig eine Meinung bilden können, stärkt "sonntags" Medienkompetenz.