Dürre und Trockenheit

Pegelstände an Rhein, Elbe und Co. sinken auf historische Tiefststände. So ist der Zustand durch Hitze und Dürre in Deutschland und weltweit. Christian Deker aus der ZDF-Umweltredaktion über die Folgen der Trockenheit und was diese für uns bedeuten.

