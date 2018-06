Lesen und am Computer arbeiten ist anstrengend für die Augen. Unsere Vorfahren sind durch den Wald gerannt, haben Tiere gejagt und Beeren gesammelt - oder aber in Höhlen auf der faulen Haut gelegen.

Heute sitzen wir lange in der Schule und am Computer. Das belastet unsere Muskulatur: Ständig die gleiche Haltung, kaum Bewegung. Das gilt nicht nur für unsere normalen Muskeln, sondern auch für die Muskulatur unserer Augen.



Deshalb solltest du von Zeit zu Zeit vom Schreibtisch aufstehen und dich bewegen. Mit den Augen kannst du durchs Zimmer "hüpfen" - ist ganz einfach, wenn du weißt wie.