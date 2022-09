Einfach Ticket kaufen und damit überall in Deutschland herumfahren. Wow! So einfach ist das normalerweise nicht bei öffentlichen Verkehrsmitteln in diesem Land. Denn jede Stadt und jeder Ort hat eigentlich ein eigenes Ticketsystem. Das 9-Euro-Ticket war eine absolute Ausnahme und super einfach für alle Fahrgäste zu bekommen. Kein Wunder also, dass so viele Menschen das Ticket in den drei Monaten gekauft haben.