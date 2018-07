Djimon Hounsou ist ein berühmter Schauspieler aus Benin. Er wurde 1964 in Cotonou geboren, zog aber mit 13 Jahren nach Paris. Hounsou spielte in vielen Musikvideos und Filmen mit - auch schon an der Seite von Leonardo DiCaprio. Aus Benin stammt auch die Sängerin Angélique Kidjo. Sie wurde 1960 in der Stadt Ouidah in Benin geboren und wanderte mit 22 Jahren nach Frankreich aus. Dort studierte sie Musik. Ihre Lieder singt sie oft in den Sprachen Fon und Yoruba.