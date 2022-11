Brasiliens neuer und alter Präsident Luiz Inacio Lula.

Quelle: AP Photo/Andre Penner

Am 2. Oktober wurde in Brasilien ein neuer Präsident gewählt. Dabei haben allerdings zwei Kandidaten viele Stimmen bekommen: Jair Bolsonaro, der die letzten vier Jahre Präsident war, und Luiz Inácio Lula da Silva. Weil das Ergebnis so knapp war, mussten beide in einer Stichwahl am 31. Oktober nochmal gegeneinander antreten. Erst dann wurde endlich klar, wer der nächste Präsident ist: Gewonnen hat Luiz Inácio Lula da Silva. Er ist jetzt erstmal für die nächsten vier Jahre Präsident von Brasilien. "Lula da Silva" ist aber kein Unbekannter im Präsidentenpalast und er hat eine ziieeemlich interessante Vergangenheit: