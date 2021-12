Ein rohes Ei ist eine glibberige, flüssige Masse, ein gekochtes dagegen kann man schneiden und aufs Brot legen – auch da ist wohl Chemie im Spiel! Was in einem simplen Frühstücksei passiert, ist gar nicht so unkompliziert und es hat vor allem mit einem Stoff zu tun, der in Eiern viel vorhanden ist: Die Proteine. Die nennt man auch Eiweiße – das ist etwas verwirrend, weil man ja auch zum Weißen im Ei Eiweiß sagt, aber das ist nicht dasselbe. Tatsächlich ist im Eigelb sogar am meisten von den Stoffen namens Eiweiße vorhanden.



Beim Kochen passiert folgendes: Unter Einwirkung von Säure oder Hitze verlieren diese Eiweiße oder Proteine ihre ursprüngliche Struktur. Wärme versetzt Atome und Moleküle, also die gaaanz kleinen Teilchen, aus denen alle Stoffe bestehen, in chaotische Bewegungen. Dadurch lockern sich chemische Bindungen, die bei Proteinen größtenteils schwach sind. Und das Ganze verknäult sich bei Hitze so sehr, dass am Ende das Ei fest ist. Dieser Prozess ist unumkehrbar – oder habt ihr schonmal versucht ein hart gekochtes Ei wieder flüssig zu machen? Das neue Netz der Proteine ist nämlich richtig stabil.

Bildquelle: colourbox.de