Eine Familie beim Pessachfest

Quelle: ZDF

Für gläubige Christen sind zum Beispiel das Oster- und das Weihnachtsfest wichtige Feiertage. Für viele jüdische Familien dagegen ist das Pessachfest das wichtigste Familienfest im Jahr. Pessach erinnert an eine Geschichte, die für Juden sehr wichtig ist: Ihre Vorfahren, die Israeliten, lebten lange in Gefangenschaft. Sie waren Sklaven des Pharao in Ägypten. Vor etwa 3.300 Jahren schafften die Israeliten die Flucht aus dieser Gefangenschaft.