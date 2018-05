Früher waren die Soldaten zu Fuß oder auf dem Pferd in den Krieg gezogen. Im Ersten Weltkrieg kamen dagegen auch Panzer, Flugzeuge und U-Boote zum Einsatz. Maschinengewehre, Fliegerbomben und Giftgas, die in diesem Krieg zum ersten Mal überhaupt verwendet wurden, richteten große Zerstörung an und sorgten für viele Tote. Mehr als zehn Millionen Soldaten starben im Ersten Weltkrieg. Viele Opfer gab es auch unter den Menschen, die nicht als Soldaten am Krieg beteiligt waren.