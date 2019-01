Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte an, dass Frankreich Kunst aus der Kolonialzeit zurückgeben werde.

Quelle: reuters

Um Kunst aus solchen ehemaligen Kolonien gibt es nun Diskussionen. Denn die meisten Kunstwerke, die damals aus den Kolonien nach Europa gebracht wurden, sind heute immer noch in Europa. Sie stehen zum Beispiel in Museen. Das Land Frankreich hat vor kurzem angekündigt, einige Kunstwerke an das afrikanische Land Benin zurückzugeben. Außerdem will Frankreich dafür sorgen, dass viele weitere Kunstwerke, die in der Kolonialzeit gestohlen wurden, zurück in ihre Heimatländer kommen. Seitdem wird auch in anderen Länder darüber diskutiert, ob Kunstwerke zurückgegeben werden sollen.