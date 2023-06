Diese Folgen hat Kolonialismus bis heute

In vielen Ländern sind heute noch Einflüsse von den ehemaligen Kolonialstaaten zu spüren. In vielen afrikanischen Ländern werden europäische Sprachen gesprochen und viele einheimischen Sprachen gehen verloren. Ein anderes Beispiel ist die Religion: In Spanien und Portugal sind die meisten Menschen katholisch. Spanien und Portugal brachten den katholischen Glauben mit in ihre Kolonien in Südamerika, wo die Menschen vorher eine ganz andere Religion hatten und das Christentum noch unbekannt war. Heute noch sind in den ehemaligen Kolonien in Südamerika die meisten Menschen katholisch. So hat die Kolonialzeit bis heute Auswirkungen auf viele verschiedene Länder der Welt und viele Menschen leiden bis heute unter der damaligen Unterdrückung der Europäer.

