Dort haben alle eine Chance! Auf der Weltklimakonferenz kommen viele Länder zusammen. Die Möglichkeit, dass so viele unterschiedliche Länder miteinander reden, gibt es sonst so nicht. Vor allem haben hier auch kleinere oder nicht so reiche Länder die Chance, dass ihnen zugehört wird. Denn oft sind das genau die Länder, die schon jetzt besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Um gemeinsam gegen den Klimawandel zu kämpfen, ist es also besonders wichtig, diesen Ländern zuzuhören und nach Lösungen zu suchen - nicht nur, um jetzt schon betroffenen Ländern zu helfen, sondern um auch in Zukunft Schäden durch den Klimawandel zu vermeiden und natürlich die Erderwärmung aufzuhalten.