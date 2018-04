Eine Stunde für das Klima

Licht aus am Eiffelturm Quelle: ap

Am Samstag um 20:30 Uhr hieß es: Licht aus! Bei der Klimaaktion "Earth Hour" wurden in vielen Städten auf der ganzen Welt für eine Stunde die Lichter ausgeknipst. Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris, die Oper in Sydney oder der Kölner Dom standen deshalb von 20:30 bis 21:30 Uhr ganz im Dunkeln. In diesem Jahr machten mehr als 7.000 Städte in über 180 Ländern bei der "Earth Hour" mit. Die "Earth Hour" gibt es schon seit 2007, mittlerweile gilt sie als die weltgrößte Aktion für den Umweltschutz.