Damit klassische Autos fahren können, haben sie sogenannte Verbrennermotoren eingebaut. Die heißen so, weil sie Benzin oder Diesel verbrennen. Dadurch blasen diese Autos jedoch Abgase in die Luft - und das ist schlecht fürs Klima. Elektroautos dagegen fahren, wie der Name schon sagt, elektrisch. Sie sind damit erstmal klimafreundlicher, weil keine Abgase entstehen und auch nicht extra Benzin oder Diesel hergestellt werden müssen.

Es gibt allerdings einen Haken: NUR klimafreundlich sind E-Autos auch nicht. Damit sie fahren können, brauchen sie Batterien. Um die herzustellen, müssen Rohstoffe in anderen Ländern abgebaut werden – und das ist wiederum gar nicht gut für die Umwelt ... Die Frage, welcher Autotyp klimafreundlicher ist, ist also gar nicht so einfach zu beantworten.

