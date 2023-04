Es gibt eine Möglichkeit, Gas zu speichern. Wie das funktioniert seht ihr in diesem Video - Lotte hat sich so einen Gasspeicher nämlich vor ein paar Monaten angeschaut. Die gute Nachricht: Die Gasspeicher sind und waren bisher immer gut gefüllt, so dass auch in der Krise bisher alle Menschen und Firmen in Deutschland mit genügend Gas versorgt werden konnten.

Lotte schaut sich einen Gasspeicher an