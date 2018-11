Im Jahr 2011 - kurz nach dem Atom-Unglück in Japan - entschieden die deutschen Politiker: Bis 2022 sollen alle Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland abgeschaltet werden. Dieser Beschluss wird auch Energiewende genannt.



Denn statt aus Kohle- und Atomkraftwerken soll Strom in Zukunft mehr aus erneuerbaren Energien wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft kommen. Außerdem soll in Zukunft auch weniger Energie verbraucht werden.