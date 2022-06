Hilfsorganisationen waren deshalb eigentlich in den vergangenen Jahren in Afghanistan, um den Menschen dort zu helfen. Viele haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nun aus dem Land geholt. Sie fürchten nämlich, dass sie dort wegen der Terrorgruppe Taliban, die dort an der Macht ist, nicht mehr in Sicherheit arbeiten können. Diejenigen, die geblieben sind, haben nicht genügend Medikamente und technische Geräte, um die zahlreichen Kranken zu versorgen. Und auch in den Krankenhäusern kann vielen Menschen nicht mehr ausreichend geholfen werden.